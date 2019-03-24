Вс, 24.03.2019
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Сильно похудела! Настя Каменских удивила стильным образом
ФОТО!

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Настя Каменских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая презентовала новый клип "Попа, как у Ким", опубликовала в своем Instagram фотографию в стильном весеннем образе. 

Звезда надела джинсовую куртку, джинсы, бело-голубую кофту и кроссовки. Снимок артистки за день собрал 66 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Классный стайл, такой позитивный", "Красотулька", "Ты самая красивая и сексуальная из Каменских", "Ты не все, ты одна из многих, та, которая способна очаровать и подарить вдохновение!", "Настя, вы шикарна!", "Я очень вами восхищаюсь и особенно горжусь вашим достижением. Вы единственная, кто себя так проявил на колоссальном уровне". "Настя, ты супер", "Красивая, молодая, талантливая", – пишут комплименты поклонники.

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