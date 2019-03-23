Взгляните, что эстонские знаменитости продают на рынке Buduaar

В эти выходные здесь проходит популярный рынок Buduaar. Гостей приветствует сотни частных продавцом, среди товаров которых можно найти много интересных предложений. Но самое интересное, что на этой популярной ярмарке можно приобрести вещи из гардеробов известных людей, а также познакомиться с творчеством эстонских дизайнеров.