Новая звезда «Уральских пельменей» впервые рассказала, как попала в шоу

По признанию бывшей участницы команды КВН "Раисы", в 2015 году она переехала в Москву из Новосибирска.

«Приехала в никуда. Вообще в никуда», – сказала она, отметив, что «заколебалась» сидеть в Новосибирске, потому что «остановилась в развитии», продолжая деятельность в этом городе.

«Я зарабатываю деньги и сижу спокойно. И это скучно. Неинтересно», - сказала Ксения.

Тогда артистка собрала свои вещи и переехала в Москву. По ее замыслу, она планировала отдохнуть в течение месяца в столице, неспешно ища работу, а затем уже приступать к активной деятельности.

«Работа меня нашла. Через две недели я уже вышла на работу в "АМиК"... Работа была на дому, и я собирала передачи. Я спокойно работала в "АМиКе" все лето - с мая по август», – вспоминает она.

Затем неожиданно ей позвонил старый приятель из команды ЧелГУ Антон Звездин, работавший автором в «Уральских пельменях», в свое время заявивший ей о том, что «запихнет» ее в команду, однако на тот момент артистка не придала значения этому разговору.

«И он мне звонит и говорит: "У нас концерт "пельменей". Мы номер написали под тебя. Я говорю: "Чего? Какой номер? Ты угораешь что ли? Я сижу в Москве на работе в офисе" Он говорит: "Есть номер. Если хочешь, можно приехать попробоваться". Завтра. В Екатеринбург», – вспоминает Ксения.

После этого Корнева связалась с администратором и получила текст. Затем она отправилась на самолете в Екатеринбург с полной уверенностью, что летит репетировать: «Что мы порепетируем, потом поедем в Москву и там все это снимем».

«А я прилетаю и мне говорят: "Завтра концерт". Я говорю: "Какой концерт?"», - говорит Ксения, объясняя, что не поняла звонившего ей Звездина.

По признанию Ксении, ей достался длинный шестиминутный номер с огромным количеством текста, причем она еще никогда не выступала с таким большим объемом слов. Однако в итоге ей удалось превосходно выступить в двух концертах «пельменей", несмотря на сильный страх, после чего коллектив отправился на съемки в Москву.