Сб, 23.03.2019
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  • 71-летняя бурлеск-бабушка: никогда не чувствовала себя такой сексуальной!

71-летняя бурлеск-бабушка: никогда не чувствовала себя такой сексуальной!
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71-летняя жительница Британии нашла новую страсть, выйдя на пенсию. Пожилая женщина начала заниматься бурлеском! Танец настолько изменил ее жизнь, что пенсионерка вновь почувствовала себя желанной и сексуальной, пишет Elu24.

71-летняя Мэрилин Берси почувствовала, что жизнь потеряла смысл, когда умер ее супруг, а дети погрузились в свои взрослые семейные хлопоты. Но после своего 70-летия Мэрилин решила отправиться на танцевальную тренировку.

Теперь бабушка двоих внуков часто выступает на сцене под псевдонимом Foxy La Mer. «В бурлеске есть все, что я по-настоящему хочу делать. Я подсела на него с первой тренировки», – говорит танцовщица.

«Раньше у меня было чувство, что с возрастом я перестала быть женщиной. После смерти мужа я не чувствовала себя очаровательной. Я потеряла роль супруги. Я не жила, а просто существовала. Я чувствовал себя очень одиноко, будто от меня что-то оторвали», – добавляет теперь уже британская звезда бурлеска.

«70-летние люди считают, что они уже слишком стары и должны сидеть дома. А я хотела сделать то, что заставило бы меня вновь почувствовать себя женщиной, гламурной и желанной», – объясняет Мэрилин.

Пожилая женщина рассказала, что нашла группу бурлеска через Facebook. Сначала она колебалась, ведь туда набирали женщин от 30-40 лет, но потом решила попробовать. 

Теперь Мэрилин ходит на регулярные тренировки и участвует в показательных выступлениях. Хотя Мэрилин не заинтересована в отношениях, бурлеск дает ей возможность флиртовать с мужчинами и получать от них искренние похвалы: «Это занятие заставило меня снова почувствовать себя сексуальной. Я рад тому, что я делаю!»

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