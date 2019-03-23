71-летняя бурлеск-бабушка: никогда не чувствовала себя такой сексуальной!

71-летняя Мэрилин Берси почувствовала, что жизнь потеряла смысл, когда умер ее супруг, а дети погрузились в свои взрослые семейные хлопоты. Но после своего 70-летия Мэрилин решила отправиться на танцевальную тренировку.

Теперь бабушка двоих внуков часто выступает на сцене под псевдонимом Foxy La Mer. «В бурлеске есть все, что я по-настоящему хочу делать. Я подсела на него с первой тренировки», – говорит танцовщица.

«Раньше у меня было чувство, что с возрастом я перестала быть женщиной. После смерти мужа я не чувствовала себя очаровательной. Я потеряла роль супруги. Я не жила, а просто существовала. Я чувствовал себя очень одиноко, будто от меня что-то оторвали», – добавляет теперь уже британская звезда бурлеска.

«70-летние люди считают, что они уже слишком стары и должны сидеть дома. А я хотела сделать то, что заставило бы меня вновь почувствовать себя женщиной, гламурной и желанной», – объясняет Мэрилин.

Пожилая женщина рассказала, что нашла группу бурлеска через Facebook. Сначала она колебалась, ведь туда набирали женщин от 30-40 лет, но потом решила попробовать.