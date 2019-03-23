Как же так?! Популярная на YouTube веганша съела рыбу и раскаялась

29-летняя блогерша, чье настоящее имя Йована Мендоза Айрес, 15 марта опубликовала специальное видео, в котором в течение 33 минут объясняла, стала есть животные продукты и не собиралась скрывать это от зрителей. По ее словам, такое решение пришлось принять из-за проблем со здоровьем, передает Lenta.

Айрес рассказала, что из-за веганства у нее появились проблемы с кишечником, врач посоветовал включить в рацион яйца и рыбу. После этого ее состояние улучшилось. Блогер уверяет, что произошедшее помогло ей понять, что у всех разные организмы и разные потребности, в том числе и в питании.

Несмотря на то, что в ролике девушка несколько раз говорит о том, что она хочет быть честной со своими зрителями, не все поверили словам Rawvana. У видео не менее 12 тысяч дислайков и 3,8 тысячи лайков. В комментариях зрители сравнили обращение блогера с изменяющей девушкой, а также посоветовали убрать рекламу из ролика. Другой зритель обратил внимание, что запись сильно отредактирована, что говорит о неискренности.