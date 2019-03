Как же так?! Популярная на YouTube веганша съела рыбу и раскаялась

✈️😅After 24 hours of traveling I finally arrived to a place I had in my bucket list! Can you guess where I«m at? I»ll give you a hint: it«s a plant Based paradise🌴🥥🍍🌊 ——————————— - 🥑DAY 6 of the 21 Day Raw Vegan Detox & Yoga Challenge! It»s like taking a retreat from the comfort of your home! The program is all about eating raw living foods, doing yoga, meditating daily and learning how to love yourself even more! 💖DOWNLOAD the program and join us on the challenge➡️Link on my profile⬅️ ————————————- ✈️😅Después de viajar 24 horas por fin llegue a un lugar en mi lista! Puedes adivinar en donde estoy? Te doy una pista: es un paraíso de frutas y verduras🌴🍓🥑🌊 #rawvana _ 🍌DÍA 6 del Reto de 21 Días Crudivegano Detox y Yoga! Es como tomar un retiro desde tu casa comiendo alimentos vivos, haciendo yoga, medrando diario, aprendiendo de cuidado personal basado en plantas y como tener más amor propio! 💖DESCARGA el programa y únete con nosotros al reto➡️Link en mi perfil⬅️ #rawvana #rawvanafam #rawvegan

A post shared by YOVANA MENDOZA AYRES (@rawvana) on Feb 23, 2019 at 6:35pm PST