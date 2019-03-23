Как же так?! Популярная на YouTube веганша съела рыбу и раскаялась
Видеоблогер из Калифорнии Rawvana, прославившаяся роликами про пользу перехода на веганство, призналась, что около двух месяцев назад включила животные продукты в рацион. Об этом она рассказала поклонникам лишь после того, как другая влогерша в своем видео показала, что веганша заказала в ресторане рыбу. Позже отрывок из ролика был опубликован на YouTube.
29-летняя блогерша, чье настоящее имя Йована Мендоза Айрес, 15 марта опубликовала специальное видео, в котором в течение 33 минут объясняла, стала есть животные продукты и не собиралась скрывать это от зрителей. По ее словам, такое решение пришлось принять из-за проблем со здоровьем, передает Lenta.
Айрес рассказала, что из-за веганства у нее появились проблемы с кишечником, врач посоветовал включить в рацион яйца и рыбу. После этого ее состояние улучшилось. Блогер уверяет, что произошедшее помогло ей понять, что у всех разные организмы и разные потребности, в том числе и в питании.
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Несмотря на то, что в ролике девушка несколько раз говорит о том, что она хочет быть честной со своими зрителями, не все поверили словам Rawvana. У видео не менее 12 тысяч дислайков и 3,8 тысячи лайков. В комментариях зрители сравнили обращение блогера с изменяющей девушкой, а также посоветовали убрать рекламу из ролика. Другой зритель обратил внимание, что запись сильно отредактирована, что говорит о неискренности.
В своих видео на YouTube-каналах на английском и испанском Rawvana рассказывает о пользе веганства: она объясняет, как отказ от всего животного полезен для здоровья, лечит от алкоголизма и плохого сна. Она также отмечала, что веганство полностью изменило ее жизнь. На ее испаноязычный YouTube-канал подписаны почти два миллиона человек, на англоязычную версию — 468 тысяч. По данным SocialBlade, с момента публикации своего признания с каналов Rawvana начали отписываться. 16 марта от испанского канала отписалось 18,5 тысячи человек, а от английского — почти 2,5 тысячи.