Видео: голый пассажир прорвался к трапу самолета в Домодедово
Голый мужчина прорвался на трап самолета при посадке рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово. Нарушителя задержали сотрудники полиции, сообщает Lenta.
Один из очевидцев рассказал о произошедшем.
«Он прошел регистрацию, скинул все вещи, сумку, разделся догола и побежал. Его задержали при посадке, побегать успел. Прорвался на трап, дальше его задержали. Я думаю, что это весеннее обострение. Пьяным не был, - отметил свидетель. - Он кричал, что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее. Такие нестандартные ситуации происходят постоянно», - добавил очевидец.
В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что нарушителем оказался уроженец города Якутска 1981 года рождения, проживающий в Московской области. Дебошира доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда его отвезут в лечебное учреждение.