Артур Смольянинов признался, что врачи уговаривали его мать сделать аборт

Артур Смольянинов является примерным семьянином: вместе с женой, актрисой Дарьей Мельниковой, они воспитывают двоих детей. После рождения второго ребенка пара стала активнее рассказывать про семейную жизнь, а Дарья даже завела блог, где делится с будущими мамочками женскими секретами.

Недавно Артур стал ведущим премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», где призвал женщин рожать активнее: «Мужчинам это по кайфу». Эта фраза не ускользнула от глаз феминистки Татьяны Никоновой, которая обрушилась на него с критикой в Instagram. Артур не стал отрицать своего отношения к абортам, но в ответе добавил, что блогер не так его поняла, и рассказал историю про свою мать, которая была беременна его младшим братом. Тогда доктора посоветовали ей избавиться от плода, так как выяснили, что у него есть тяжелые нарушения в развитии.

«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.

Смольянинов отметил, что та беременность была для его матери очень желанной, поэтому она решила родить, несмотря на протесты медиков. «Моя мать не послушалась врачей, отбилась», — добавляет Артур. По его словам, младшему брату недавно исполнилось 18 лет, и он живет полноценной жизнью.

Сам же Артур очень трепетно относится к рождению, и в посте даже пошутил, что готов прямо сейчас поехать и начать делать детей. «Это действительно так, я хочу еще, что в этом плохого?» — признался актер. Скрытный Смольянинов разоткровенничался и рассказал, что видел появление на свет сыновей, призвав всех отцов участвовать в этом процессе активнее.

«У меня сейчас двое ребят, которых я буквально сам принимал у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения», — сообщил Смольянинов.