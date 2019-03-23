У дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки

После развода с мужем Дмитрием Клейманом воспитание дочери полностью легло на плечи Виктории Дайнеко. Звезда не показывает ребенка поклонникам, но часто делится с ними историями о девочке. По словам Дайнеко, ей не хочется привлекать внимание публики к малышке. Недавно экс-участница «Фабрики звезд» рассказала, как у ребенка развилась инфекция после сделанной прививки от туберкулеза. Теперь им приходится бороться с последствиями.

У девочки возникла БЦЖ-инфекция, однако в течение почти трех месяцев врачи ставили ей другой диагноз. На месте укола у малышки покраснела кожа, но медики посчитали это дерматитом. «У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому, что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться», — поделилась Виктория.

В другой клинике, куда обратилась Дайнеко, ей сообщили, что малышке требуется особое лечение. По словам Виктории, ей приходилось делать ребенку компрессы с лекарством от туберкулеза. Певица призывает родителей внимательнее подходить к вопросу прививок. В их ситуации проблемы произошли из-за непрофессионализма медсестры.

Дайнеко стала мамой в 2015 году, но никто даже не знает, на кого похож ребенок. Виктория откровенно не рассказывала о разводе, а вот ее супруг делился подробностями разрыва отношений, что очень не нравилось артистке. Лишь в одном интервью певица сообщила, что Дмитрий был ей неверен. Она объяснила спустя время, почему не откровенничала с журналистами.

«Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток себе. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах», — рассказала Виктория.