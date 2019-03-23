Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт
Легендарный «Дикий ангел» похвасталась, что уже выучила фразы на русском «хорошо», «что это», «я не знаю», «я люблю тебя» и другие.
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт. «Дикий ангел» обратилась к главе государства в эфире шоу «Вечерний Ургант».
«Давай, поехали! Путин дай мне паспорт!» — сказала певица и добавила, что «нет ни одного иностранца, который является более русской», чем она.
Орейро похвасталась, что почти знает язык — выучила «хорошо», «что это», «я не знаю», «я люблю тебя» и другие фразы на русском. Во время большого гастрольного тура, в рамках которого она побывает в 13 городах России, она будет исполнять песни со словами на русском.
Ранее Орейро уже призналась, что чувствует себя «почти русской». Для полного ощущения ей не хватает только российского гражданства.