Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

«Давай, поехали! Путин дай мне паспорт!» — сказала певица и добавила, что «нет ни одного иностранца, который является более русской», чем она.

Орейро похвасталась, что почти знает язык — выучила «хорошо», «что это», «я не знаю», «я люблю тебя» и другие фразы на русском. Во время большого гастрольного тура, в рамках которого она побывает в 13 городах России, она будет исполнять песни со словами на русском.