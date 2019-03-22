Гуф и Топурия снова вместе?

Снимок появился в аккаунте Гуфа в Instagram. На фото Гуф с избранницей на фоне моря. Алексей обнимает девушку, лица его спутницы не видно, но есть приметы, по которым в спутнице рэпера без труда можно узнать Топурию. На шее у нее висит кулон с инициалами КТ — Кети Топурия. Кроме того, за правым ухом девушки видна татуировка в виде нот и скрипичного ключа — именно такая татуировка на этом месте есть у солистки группы «А-Студио». Поклонники, быстро вычислив личность «прекрасной незнакомки», пришли в восторг.