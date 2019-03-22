Гуф и Топурия снова вместе?
Поклонники Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, многие месяцы горевали о его расставании с Кети Топурией. Сам рэпер публично заявлял, что эта девушка навсегда останется его возлюбленной. И вот, кажется, фанаты снова могут ликовать: на странице артиста появилась фотография с девушкой, крайне напоминающей Кети, сообщает 5-tv.ru.
Снимок появился в аккаунте Гуфа в Instagram. На фото Гуф с избранницей на фоне моря. Алексей обнимает девушку, лица его спутницы не видно, но есть приметы, по которым в спутнице рэпера без труда можно узнать Топурию. На шее у нее висит кулон с инициалами КТ — Кети Топурия. Кроме того, за правым ухом девушки видна татуировка в виде нот и скрипичного ключа — именно такая татуировка на этом месте есть у солистки группы «А-Студио». Поклонники, быстро вычислив личность «прекрасной незнакомки», пришли в восторг.
Однако многие фанаты восприняли публикацию как воспоминание о счастливых временах. Подписчики даже пожурили рэпера за то, что он упустил такую прекрасную женщину и теперь дает слабину, погружаясь в ностальгию. И действительно — Гуф даже написал новый трек, посвященный возлюбленной.