Анастасии Волочковой подарили шубу за 13 500 евро

Балерина получила дорогую вещь после того, как примерила ее на показе мод. По словам Волочковой, бойфренду было нежалко потратить большую сумму денег на шубу, ведь она предназначалась для его любимой женщины, рассказывает историю дорогого подарка Starhit.ru.
Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке. Звезда не скрывала от поклонников, что ей очень понравилась вещь.
«Шубки привезены из благодатного Крымского края и там изготовлены из элитного сырья из Канады. Каждая необыкновенна, мех струится и дышит. Я открывала и закрывала показ. На мне была эксклюзивная шубка топовой модели этой коллекции из рыси. Она так мне понравилась!» — призналась Волочкова.
Вчера на Неделе высокой моды в Гостином дворе я была приглашена для участия в показе шуб компании @duetfur Шубки привезены из благодатного крымского края и там изготовлены из элитного сырья из Канады. Каждая необыкновенна, мех струится и дышит. Я открывала и закрывала показ. На мне была эксклюзивная шубка топовой модели этой коллекции из рыси. Она так мне понравилась! А о сюрпризе, который был мне устроен близким человеком, и о том, почему эта шубка теперь моя, читайте в @kp_star_onlinekp 😉❤️ Или по ссылке в моем сториз.😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #мода #шубы
Позднее балерина рассказала журналистам, что ее любимый мужчина решил преподнести ей сюрприз, поэтому купил полушубок. Стоимость этой вещи составляет примерно 13 500 евро. «Мой близкий человек сразу выкупил её прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый», — отметила Анастасия.