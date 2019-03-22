Анастасии Волочковой подарили шубу за 13 500 евро

Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке. Звезда не скрывала от поклонников, что ей очень понравилась вещь.

«Шубки привезены из благодатного Крымского края и там изготовлены из элитного сырья из Канады. Каждая необыкновенна, мех струится и дышит. Я открывала и закрывала показ. На мне была эксклюзивная шубка топовой модели этой коллекции из рыси. Она так мне понравилась!» — призналась Волочкова.