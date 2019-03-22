Чешскую модель поймали с девятью кг героина

Тереза Глускова ФОТО: Facebook

Тереза рассказывала, что в Манчестере познакомилась с одним пакистанцем и начала с ним встречаться. У него имелась своя фотостудия, как позже оказалось — поддельная. Через некоторое время он предложил поехать вместе с ним на родину, чтобы продвигать его бренд. Заплатить обещал солидно, поэтому девушка согласилась.

Что происходило в Пакистане, Тереза не раскрыла, но при вылете из Исламабада в Дубай, ОАЭ (конечным пунктом был Дублин, Ирландия), девушку задержали с девятью килограммами героина на $1,4 млн. Модель отрицала свою причастность и говорила, что ей передали статуэтки как подарок, но дело на нее все равно завели.

Девять свидетелей подтвердили на суде, что девушка знала, что находится в ее чемодане.