Чешскую модель поймали с девятью кг героина
22-летнюю Терезу Глускову задержали в аэропорту Исламабада, Пакистан, когда при досмотре при ней обнаружили три статуэтки, наполненные наркотиком. После долгого расследования девушке наконец-то вынесли приговор, пишет Life.ru со ссылкой на Mirror.
Тереза рассказывала, что в Манчестере познакомилась с одним пакистанцем и начала с ним встречаться. У него имелась своя фотостудия, как позже оказалось — поддельная. Через некоторое время он предложил поехать вместе с ним на родину, чтобы продвигать его бренд. Заплатить обещал солидно, поэтому девушка согласилась.
Что происходило в Пакистане, Тереза не раскрыла, но при вылете из Исламабада в Дубай, ОАЭ (конечным пунктом был Дублин, Ирландия), девушку задержали с девятью килограммами героина на $1,4 млн. Модель отрицала свою причастность и говорила, что ей передали статуэтки как подарок, но дело на нее все равно завели.
Девять свидетелей подтвердили на суде, что девушка знала, что находится в ее чемодане.
В итоге Терезе вынесли приговор — восемь лет и восемь месяцев. Ей повезло, что запрещенного вещества было не слишком много: в Пакистане за провоз 10 и более килограммов наркотиков грозит смертная казнь.