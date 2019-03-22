«Мой бог!» Кто такой жених Елены Берковой?

Елена Беркова с женихом ФОТО: Instagram

Елена Беркова с будущим шестым мужем ФОТО: Instagram

Праздник мог и не состояться. За несколько дней до события Беркова попала в больницу. Теперь поклонники могут быть спокойны. Звезда не только не отменила праздник, но и порадовала всех новостям и о своей личной жизни. На празднике она появилась с брутальным и накаченным брюнетом, которого она представила Александром и заявила, что тот сделал ей предложение.

Елена Беркова с женихом ФОТО: Instagram

— Эту женщину нужно брать сразу! – заявил со сцены будущий шестой муж актрисы.

Так кто же такой Александр Путинцев? Пятый канал по крупицам собрал информацию о нем в сети.

— Миллиардер, филантроп и путешественник, — так представила всем будущего мужа сама Беркова.

42-летний бизнесмен уже долгие годы живет за границей. Откуда у Александра миллиарды доподлинно неизвестно, но в сети он известен как блогер, сыроед, коуч по зарабатыванию огромных денег, а также тренер личностного роста и силач, завязывающий в узел сковородки, гвозди и лопающий грелки. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, велосипедист, триатлет, альпинист — за плечами четыре восхождения на Эльбрус высотой в 5642 метра в зимний период и подъем на пик Ленина высотою в 7100 метров. Активный агитатор за здоровый образ жизни.

Елена Беркова с будущим шестым мужем ФОТО: Instagram

Детей у него нет. Женат был. Супругу звали Юлианна. Ряд проектов он вел с ней совместно, но пара «рассталась» около года назад, чему Александр посвятил целый пост в сети.

И спустя год Путинцев появился в обнимку с экс-порнозвездой Еленой Берковой. Прошлое возлюбленной мужчину не смущает. Он заявил, что в этом есть даже некоторый плюс. И логично какой. Одно из направлений тренингов Путинцева — женский вебинар «Богиня планеты Пи». А некоторое время назад Беркова заявила, что накопила достаточный опыт, чтобы запустить так называемый курс счастливой жизни.

— Мне достался ограненный бриллиант! Нас жизнь столкнула лбами, — заявил Александр, добавив, что Елена его в жизни называет «Мой бог».