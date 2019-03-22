Раскусываем на первом свидании: эти привычки за столом выдают о человеке всю правду

К первой встрече все относятся особенно волнительно. Каждый хочет показать себя во всей красе, ненавязчиво указать на все плюсы, прикрыть недостатки, но и разобраться в человеке, увидеть его настоящего, считает Kitchenmag.ru. Но мало кто готов выложить о себе всю подноготную за первым ужином. Однако существуют невербальные сигналы, которые помогают понять, кто сидит перед вами.
Нерешительный
Если ваш собеседник долго разглядывает меню, заваливает официанта вопросами, то он открыт новому и, хоть и обладает некоторой нерешительностью, готов приниматься за преодоление трудностей.
Упрямец
Если человек, находящийся впервые в выбранном заведении, делает заказ, не глядя в меню, то, скорее всего, перед вами очень упрямый собеседник, который с неохотой решается на эксперименты. Эта категория людей терпеть не может новшества, предпочитая стабильный и проверенный путь.
Азартный
Если ваш знакомый выбирает острую кухню и приправляет жгучим перцем каждое блюдо, то перед вами авантюрист с тягой к риску. Согласно чикагским исследованиям, тот, кто любит еду поострее, выберет азартные игры, быструю езду и фильмы ужасов. С теми, кто предпочитает экзотические блюда, никогда не будет скучно. Любители нового, они легко откликаются на предложения авантюрного характера и всегда готовы выдвинуть новые идеи на работе.
Интроверт
Если ваш собеседник выбрал салат из свежих овощей или фруктовую нарезку, перед вами, по мнению экспертов, интроверт. Он тихий и добросовестный человек. Такие люди обычно осознаннее подходят к своему питанию и легче приучают организм к здоровой еде.
Экстраверт
Экстраверты же, напротив, обожают жирное мясо и сладкое, утверждают исследователи. Они любят получать от еды удовольствие, а также редко отказываются от встреч с друзьями. Поэтому экстраверты больше других склонны к перееданию и лишнему весу. А вот как перекусывают очень эмоциональные люди, вы вряд ли увидите, потому что для них еда — это способ борьбы со стрессом, а потому они предпочитают делать это втайне от остальных.
Мистер «Хочу все сразу»
Привычка смешивать на тарелке всю еду в один большой хаос, после первого закидываться третьим, а сладкое заедать солененьким, выдает людей, которые хотят получить от жизни все и сразу, не заморачиваясь деталями. Им не подходит стратегия планомерного достижения успеха, они хотят урвать счастливый билетик здесь и сейчас. Плюс такого поведения в том, что они умеют разграничивать работу и личную жизнь, всегда находя время для самых близких.
Раскованный
Если оппонент с аппетитом прихлебывает суп и жует так, что у окружающих текут слюнки, будьте уверены: перед вами открытый и беззаботный человек, который не переживает, что о нем подумают. С такими людьми иногда непросто, ведь они подчиняются исключительно своему внутреннему ритму.
Скрупулезный
Вы когда-нибудь встречали людей, которые тщательно разрезают все ингредиенты еще до того, как приступить к трапезе? Этих людей отличает идеальная подготовка к любому делу. На работе они предпочитают пусть медленное, но стабильное продвижение по карьерной лестнице, а в отношениях заинтересованы в постоянном и надежном партнере. Они бывают медлительными в делах, предпочитают все делать содержательно и с расстановкой, зато надежны и порядочны, на них действительно можно положиться. Это не охотники за удачей, скорее, работяги и труженики.
Чистюля
Тот, кто разбирает блюдо на тарелке на отдельные ингредиенты, на работе выступает отличным организатором, а дом содержит в стерильном порядке. Главное — не переусердствовать, чтобы эти привычки не переросли в манию.
Индивидуалист
Те, кто не скрывает своих эмоций при поглощении пищи (вкусно — они будут с аппетитом причмокивать и жмурить глаза, невкусно — кривиться и всем видом изображать страдания) — это индивидуалисты, которые не подстраиваются под окружающих, не скрывают своих чувств и не боятся быть собой. Они редко идут на поводу у толпы, чаще слушают свое сердце.