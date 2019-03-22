Раскусываем на первом свидании: эти привычки за столом выдают о человеке всю правду

Вы когда-нибудь встречали людей, которые тщательно разрезают все ингредиенты еще до того, как приступить к трапезе? Этих людей отличает идеальная подготовка к любому делу. На работе они предпочитают пусть медленное, но стабильное продвижение по карьерной лестнице, а в отношениях заинтересованы в постоянном и надежном партнере. Они бывают медлительными в делах, предпочитают все делать содержательно и с расстановкой, зато надежны и порядочны, на них действительно можно положиться. Это не охотники за удачей, скорее, работяги и труженики.

Чистюля