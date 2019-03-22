Как защититься от магнитной бури 23 марта?

Как понять, что вы в эпицентре событий?

Забарахлило радио? Замигал свет? Колебания магнитного поля действуют не только на людей, но и на сложные электронные приборы. Магнитные бури возникают под влиянием потоков солнечного ветра — это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны в окружающее космическое пространство со скоростью до 1200 километров в секунду. Помимо телевизоров, магнитные бури могут парализовать работу спутников, медицинского и научного оборудования.

Почему кружится голова?

Во время магнитных бурь в воздухе снижается количество кислорода, что ведет к гипоксии. Говоря медицинским языком — кислородному голоданию. В том числе и мозга. Функции нервной системы угнетаются, человек становится квелым, сонным, начинает болеть голова, а сердцебиение учащается.

Особенно к магнитным бурям чувствительны гипертоники, сердечники, а также люди с бронхиальной астмой. Последним становится труднее дышать. Число инфарктов и инсультов возрастает из-за того, что геомагнитные колебания нарушают сердечный ритм. Негативные последствия на себе ощущает четверть жителей земного шара.

Нервозность витает в воздухе

Это действительно так. Из-за внеземного влияния надпочечники начинают в повышенных дозах выбрасывать в кровь гормоны стресса: адреналин и кортизол. Из-за чего человек находится на взводе или впадает в беспричинную тревогу. Как результат — снижение работоспособности, внимания. Плюс в крови подскакивает сахар, что весьма опасно для диабетиков.

Особенно опасны «космические волнения» для психически нестабильных людей. Они могут вести себя агрессивно. Солнечные вспышки вызывают бури и в их душе. Поэтому в эти дни чаще случаются аварии на дорогах. Легковозбудимые люди ввязываются в бравады и ведут себя неадекватно.

Однако специалисты настаивают, что накручивать себя не надо. Ведь эмоциональное состояние можно легко контролировать.

Самоконтроль и рацион