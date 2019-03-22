Жасмин купила Bentley за 453 000 евро
После скандала, связанном с арестом мужа певицы из-за хищения крупной суммы денег, появилось предположение, что финансовое положение семьи Жасмин оставляет желать лучшего, рассказывает Starhit.ru. Накануне артистка развеяла подобные сомнения, продемонстрировав новый Bentley за 453 000 евро.
После того как мужа Жасмин Илана Шора обвинили в краже денег в особо крупных размерах — речь шла о миллиарде долларов — дела в их семье, по мнению многих, ухудшились. Поклонники артистки заметили, что после громкого скандала Жасмин стала отдавать предпочтение бюджетным нарядам, хотя раньше ее гардероб пестрил исключительно дизайнерскими вещами.
Как выяснилось накануне, у артистки не все так плохо. На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 453 000 евро. Стоит ли говорить о том, что в автомобиле есть все для комфортных поездок: к примеру, передние кресла регулируются электрически, имеют функцию массажа, подогрева и вентиляции. В их заднюю часть встроены мультимедийные экраны, есть выдвижные столики для ноутбука. Кроме того, ездит певица с «блатными» номерами, подчеркивая свой статус звезды.
А ведь еще недавно артистка не отрицала, что ей пришлось поумерить свои аппетиты. «Я стала очень часто работать с дизайнерами по бартерной системе, — делилась Жасмин. — Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают».