Жасмин купила Bentley за 453 000 евро

После того как мужа Жасмин Илана Шора обвинили в краже денег в особо крупных размерах — речь шла о миллиарде долларов — дела в их семье, по мнению многих, ухудшились. Поклонники артистки заметили, что после громкого скандала Жасмин стала отдавать предпочтение бюджетным нарядам, хотя раньше ее гардероб пестрил исключительно дизайнерскими вещами.

Как выяснилось накануне, у артистки не все так плохо. На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 453 000 евро. Стоит ли говорить о том, что в автомобиле есть все для комфортных поездок: к примеру, передние кресла регулируются электрически, имеют функцию массажа, подогрева и вентиляции. В их заднюю часть встроены мультимедийные экраны, есть выдвижные столики для ноутбука. Кроме того, ездит певица с «блатными» номерами, подчеркивая свой статус звезды.

Вот такой Bentley Mulsanne у Жасмин ФОТО: Официальный сайт фирмы