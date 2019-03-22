Скука смертная. Макаревич рисовал свинью, пока слушал Шнура в Госдуме

Музыкант наделил хрюшу плохим зрением и поддержкой культуры — на глазах у свиньи очки, а внутри надпись: «Я за культуру». Однако надпись оказалась с двойным смыслом. Артист закрасил лишь часть текста, и его можно прочитать как «Я за культ!»