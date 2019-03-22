Скука смертная. Макаревич рисовал свинью, пока слушал Шнура в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, видимо, заскучал сегодня на заседании общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. Оператор Лайфа снял музыканта за рисованием свиньи.
Музыкант наделил хрюшу плохим зрением и поддержкой культуры — на глазах у свиньи очки, а внутри надпись: «Я за культуру». Однако надпись оказалась с двойным смыслом. Артист закрасил лишь часть текста, и его можно прочитать как «Я за культ!»
Фотографии очаровательной свинки смотрите ЗДЕСЬ