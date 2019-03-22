Андрей Разин о сокровенных планах Началовой: «Юля планировала содержать своих мужей и покорить США»

— В возрасте 9 лет ее помню. Горящие глаза, — рассказывает Разин. — Я понимал, что теперь она из Театра Советской армии пойдет в звезды. Я говорил ей, когда она была маленькая: «Юль, если подняться на вертолете и посмотреть на эту площадку, где ты выступаешь, то театр сделан в виде звезды. Поэтому и «Утренняя звезда»- отсюда все уходят в звезды».

И когда мы встретились на программе «Один в один!» и она изобразила Юрия Шатунова, то подошла ко мне. И я понял, что она осуществила свою давнюю мечту, так как она была фанатка Юры. Спасибо Максиму Галкину, который уговорил меня. Все-таки мы до конца с Юрой Шатуновым боялись этого, что девочка исполняла роль мальчика. Тем не менее, она стояла и говорила: «Андрей, это будет достойно».

И она его сделала достойно. Подошла ко мне, поприветствовала, сказала: «Андрей Разин, все хорошо». Она почувствовала себя солисткой «Ласкового мая», пусть даже в образе Юры Шатунова. Она остается всегда солисткой группы, в образе главного исполнителя, потому что так как она сделала Юру — не сделал никто и никогда. Я ей сказал: «Ты — настоящий артист».

Наталья Грозовская помогала ей в Америке. Она уже 15 лет живет в США, работает с Шер, с отдельными программами. Мы планировали с Юлей большие работы. Грозовская уже сольно выступает со своими концертами, и мы думали, что те восемь песен, которые Юлия сделала в США, они тоже пойдут отдельным сольным номером.

Не было у нее никаких финансовых трудностей, мы с ней иногда говорили на эти темы, и то, что у нее супруг судья и там какие-то были вопросы… Он порядочный человек и тоже все понимал. Были какие-то нюансы, но в любом случае финансово она не страдала. И вот эти суды-пересуды они не играли большой роли. Играло большую роль ее творчество, ее будущее, ее планы. И вообще, она хотела покорить Америку, покорить весь мир и сказала: «Скоро я всех своих мужей буду сама содержать. Даже футболиста».

Она остается и останется в сердцах всех поклонников наших и вообще своих поклонников. У нас здесь сын, тут рядом (похоронен). Тут очень много артистов, поэтому будем навещать, смотреть. Мы тут планируем построить храм, на территории кладбища, поэтому я думаю, что этот храм тоже будет и Юлин, и ее святые будут всегда рядом.