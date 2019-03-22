Андрей Разин о сокровенных планах Началовой: «Юля планировала содержать своих мужей и покорить США»
Спецкор Teleprogramma.pro пообщался с продюсером «Ласкового мая» на похоронах знаменитой певицы в Москве.
— В возрасте 9 лет ее помню. Горящие глаза, — рассказывает Разин. — Я понимал, что теперь она из Театра Советской армии пойдет в звезды. Я говорил ей, когда она была маленькая: «Юль, если подняться на вертолете и посмотреть на эту площадку, где ты выступаешь, то театр сделан в виде звезды. Поэтому и «Утренняя звезда»- отсюда все уходят в звезды».
И когда мы встретились на программе «Один в один!» и она изобразила Юрия Шатунова, то подошла ко мне. И я понял, что она осуществила свою давнюю мечту, так как она была фанатка Юры. Спасибо Максиму Галкину, который уговорил меня. Все-таки мы до конца с Юрой Шатуновым боялись этого, что девочка исполняла роль мальчика. Тем не менее, она стояла и говорила: «Андрей, это будет достойно».
И она его сделала достойно. Подошла ко мне, поприветствовала, сказала: «Андрей Разин, все хорошо». Она почувствовала себя солисткой «Ласкового мая», пусть даже в образе Юры Шатунова. Она остается всегда солисткой группы, в образе главного исполнителя, потому что так как она сделала Юру — не сделал никто и никогда. Я ей сказал: «Ты — настоящий артист».
Поэтому еще раз приношу с супругой искренние соболезнования, семье, потому что хоронить детей, поверьте, очень тяжело и трудно.