Главный голос хэви-метал, который ты узнаешь из тысячи! Смотри, как прошел концерт U.D.O. в Rock Cafe!

Конечно же, это Удо Диркшнайдер! В Таллинн он приехал со своей группой U.D.O., чтобы презентовать новую концертную программу. Со сцены прозвучали песни с долгожданного нового альбома “Steelfactory” и самые бронебойные хиты с классических пластинок.