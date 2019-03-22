Пт, 22.03.2019
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  • Главный голос хэви-метал, который ты узнаешь из тысячи! Смотри, как прошел концерт U.D.O. в Rock Cafe!

Главный голос хэви-метал, который ты узнаешь из тысячи! Смотри, как прошел концерт U.D.O. в Rock Cafe!
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Вчера в таллиннском Rock Cafe выступил главный голос Heavy Metal, связавший несколько поколений слушателей. Его неповторимый хрипловатый вокал, которым все восторгаются еще со времен золотой эры Accept, и мы узнаем из тысячи! 

Конечно же, это Удо Диркшнайдер! В Таллинн он приехал со своей группой U.D.O., чтобы презентовать новую концертную программу. Со сцены прозвучали песни с долгожданного нового альбома “Steelfactory” и самые бронебойные хиты с классических пластинок. 

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