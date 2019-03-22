Cтало известно, за что «Мисс Москву» Алесю Семеренко лишили титула

«Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», - сказала Андреева.

В качестве причины столь жесткого решения руководительница назвала то, что Семеренко не выполнила свои обязательства по договору.

«Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в инстаграме ведет активную светскую жизнь», - посетовала Андреева.

По ее словам, в штабе планировали исключить Семеренко из-за того, что она практически не посещала репетиции и не занималась с хореографом, но в итоге ее было решено оставить.

«Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно», - посетовала она.

Сама Алеся Семеренко категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

«Сломала корону? Ну вы серьезно? И «заметили» это только спустя три месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила», - возмутилась она.

По словам девушки, никаких «прогулянных» ею мероприятий не было и в помине.

«Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте. И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Вранье!» - отметила она, добавив, что знает истинную причину ситуации, но не будет ее озвучивать.