Пт, 22.03.2019
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  • Алексей Чадов: «Сын очень добрый, и в этом он похож на меня»

Алексей Чадов: «Сын очень добрый, и в этом он похож на меня»

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Актер Алексей Чадов

ФОТО: Instagram

37-летний Чадов считает сына Федора главным достижением в жизни. Актер старается уделять ребенку все свободное время. Так, Алексей Чадов рассказал о нюансах воспитания четырехлетнего Феди, передает Starhit.ru.

Алексей Чадов с сыном

ФОТО: Instagram

Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились во время работы над фильмом «Жара». Как это часто бывает, экранный роман получил продолжение в реальной жизни: в 2012-ом пара поженилась, а пару лет спустя у актеров родился сын Федор. После появления ребенка на свет отношения артистов стали портиться. Супруги развелись, но, несмотря на прошлые обиды, все же сумели сохранить теплые отношения.

Экс-супруги часто выезжали на совместный отдых, что породило слухи об их воссоединении. К сожалению многих, Алексей и Агния так и не сошлись, у каждого из них сейчас своя личная жизнь. Чадов, как и прежде, продолжает заботиться о Феде и уделяет ему все свободное время. Теперь они не просто отец и сын, а лучшие друзья. «С ним становится с каждым днем все более интересно, — рассказал актер. — Мы вместе занимаемся борьбой, летом ходим в лес на шашлык, катаемся на самокате, на велосипеде, кормим птиц в парке, ходим за грибами, зимой катаемся на лыжах — Федору интересно все».

Алексей рад, что мальчик растет отзывчивым ребенком.

«Федор очень добрый мальчик, и я этому рад, — продолжил артист. — В этом он похож на меня, но мне, ребенку страшных 90-х, к сожалению, пришлось к природной доброте добавить кулаки и умение быть злым — этого требовало время».

Алексей Чадов с сыном

Instagram

Недавно Чадов попробовал себя в новом амплуа: актер стал преподавателем в проекте, созданном для одаренных детей. Алексей будет заниматься поиском талантливых ребят по всей стране и предлагать им бесплатное обучение актерскому мастерству. Артист не теряет надежды на то, что учебу осилит и Федор.

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