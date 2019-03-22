Алексей Чадов: «Сын очень добрый, и в этом он похож на меня»

Алексей Чадов с сыном Instagram

«Федор очень добрый мальчик, и я этому рад, — продолжил артист. — В этом он похож на меня, но мне, ребенку страшных 90-х, к сожалению, пришлось к природной доброте добавить кулаки и умение быть злым — этого требовало время».

Недавно Чадов попробовал себя в новом амплуа: актер стал преподавателем в проекте, созданном для одаренных детей. Алексей будет заниматься поиском талантливых ребят по всей стране и предлагать им бесплатное обучение актерскому мастерству. Артист не теряет надежды на то, что учебу осилит и Федор.