Алексей Чадов: «Сын очень добрый, и в этом он похож на меня»

37-летний Чадов считает сына Федора главным достижением в жизни. Актер старается уделять ребенку все свободное время. Так, Алексей Чадов рассказал о нюансах воспитания четырехлетнего Феди, передает Starhit.ru.
Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились во время работы над фильмом «Жара». Как это часто бывает, экранный роман получил продолжение в реальной жизни: в 2012-ом пара поженилась, а пару лет спустя у актеров родился сын Федор. После появления ребенка на свет отношения артистов стали портиться. Супруги развелись, но, несмотря на прошлые обиды, все же сумели сохранить теплые отношения.
Экс-супруги часто выезжали на совместный отдых, что породило слухи об их воссоединении. К сожалению многих, Алексей и Агния так и не сошлись, у каждого из них сейчас своя личная жизнь. Чадов, как и прежде, продолжает заботиться о Феде и уделяет ему все свободное время. Теперь они не просто отец и сын, а лучшие друзья. «С ним становится с каждым днем все более интересно, — рассказал актер. — Мы вместе занимаемся борьбой, летом ходим в лес на шашлык, катаемся на самокате, на велосипеде, кормим птиц в парке, ходим за грибами, зимой катаемся на лыжах — Федору интересно все».
Алексей рад, что мальчик растет отзывчивым ребенком.
Алексей Чадов с сыном
Недавно Чадов попробовал себя в новом амплуа: актер стал преподавателем в проекте, созданном для одаренных детей. Алексей будет заниматься поиском талантливых ребят по всей стране и предлагать им бесплатное обучение актерскому мастерству. Артист не теряет надежды на то, что учебу осилит и Федор.