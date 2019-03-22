Пт, 22.03.2019
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  • Кот высунул язык в неподходящий момент... С такими губами ему только на подиум!

Кот высунул язык в неподходящий момент... С такими губами ему только на подиум!
ФОТО!

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ФОТО: twitter

Питомец одной из пользовательниц Twitter стал знаменитым в интернете благодаря своим изящным губам. 

Они появились у него на фото из-за того, что изображение было сделано в тот самый момент, когда кот высунул свой язык. Теперь его сравнивают даже с Кардашян.

Девушка из Штатов живёт вместе со своим бойфрендом и котом. И хотя питомец мужского пола, это не отменяет того факта, что он может быть модным. Временами кот даже не прочь опробовать на себе человеческие косметические аксессуары.

Но последнее его фото превзошло все ожидания хозяйки. Теперь она знает, что её питомец фотогеничен как никто. В самый нужный момент съёмки кот высунул язык и превратился в существо будто бы с накрашенными губами. Надо сказать, довольно суровое существо.

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