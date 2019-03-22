Кот высунул язык в неподходящий момент... С такими губами ему только на подиум!

Они появились у него на фото из-за того, что изображение было сделано в тот самый момент, когда кот высунул свой язык. Теперь его сравнивают даже с Кардашян.

Девушка из Штатов живёт вместе со своим бойфрендом и котом. И хотя питомец мужского пола, это не отменяет того факта, что он может быть модным. Временами кот даже не прочь опробовать на себе человеческие косметические аксессуары.

can i help you pic.twitter.com/xHseyUaJmy — chaeronaea fan account (@babypizzagaga) March 13, 2019

Но последнее его фото превзошло все ожидания хозяйки. Теперь она знает, что её питомец фотогеничен как никто. В самый нужный момент съёмки кот высунул язык и превратился в существо будто бы с накрашенными губами. Надо сказать, довольно суровое существо.