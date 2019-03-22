Кот высунул язык в неподходящий момент... С такими губами ему только на подиум!
Питомец одной из пользовательниц Twitter стал знаменитым в интернете благодаря своим изящным губам.
Они появились у него на фото из-за того, что изображение было сделано в тот самый момент, когда кот высунул свой язык. Теперь его сравнивают даже с Кардашян.
Девушка из Штатов живёт вместе со своим бойфрендом и котом. И хотя питомец мужского пола, это не отменяет того факта, что он может быть модным. Временами кот даже не прочь опробовать на себе человеческие косметические аксессуары.
can i help you pic.twitter.com/xHseyUaJmy— chaeronaea fan account (@babypizzagaga) March 13, 2019
Но последнее его фото превзошло все ожидания хозяйки. Теперь она знает, что её питомец фотогеничен как никто. В самый нужный момент съёмки кот высунул язык и превратился в существо будто бы с накрашенными губами. Надо сказать, довольно суровое существо.
my cat stuck his tongue out right as I took this picture so it looks like he has horrible little human lips and im literally about to cry pic.twitter.com/1GfUNKPId4— chaeronaea fan account (@babypizzagaga) March 20, 2019