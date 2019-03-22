Знаменитости, которым трансплантировали донорские органы

Некоторые знаменитости пожертвовали свои собственные органы после смерти.

В последние годы многие знаменитости были особенно откровенны, делясь историями обо всем - от повседневного благополучия до пожертвований органов.

Селена Гомес нуждалась в срочной пересадке почки в 2017 году

У певицы была диагностирована аутоиммунная волчанка, которая затем дала осложнения на почки. Гомес была поставлена в очередь на донорскую почку. Примерное время ожидания - от семи до десяти лет.

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Близкая подруга - актриса Франсия Раиса решила пожертвовать свою почку Гомес. Это было невероятно и трогательно. Операция прошла успешно.

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Сара Хайланд перенесла две операции по пересадке почек

Отец звезды «Современной семьи» отдал ей первую почку после того, как у Хайленд была диагностирована дисплазия почек. В 2017 году донорскую почку пришлось удалить и заменить, потому что организм Хайленд отверг ее. Ее младший брат Ян пожертвовал вторую почку.

Хайленд рассказала о том, как операция повлияла на нее: «В течение долгого времени я думала о самоубийстве, потому что я не хотела подвести своего младшего брата, как подвела своего отца».

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Она восстановилась после операции и находится на иммунодепрессантах.

Звезде "Далласа" Ларри Хэгману была сделана пересадка печени в 1995 году

В конце 70-х - начале 90-х Хэгман играл Дж.Р. Юинга в мыльной опере «Даллас».

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В середине 90-х. По данным Los Angeles Times, у него был диагностирован цирроз печени. Врачи сказали, что ему осталось жить около шести месяцев.

ФОТО: Caro / Andreas Teich / Caro / Andreas Teich

Но была сделана пересадка печени в 1995 году и он жил до 2012 года и умер в возрасте 81 год.

Сын Роберта Редфорда, Джеймс, перенес две трансплантации печени

Язвенный колит (хроническое заболевание) привело к необходимости пересадки печени. Первая пересадка была неудачной. Но вторую успели сделать вовремя, что позволило спасти ему жизнь.

Джеймс, который является режиссером и продюсером, снял документальный фильм "Доброта незнакомцев" в 1999 году, в котором подробно рассказывается о людях, которые отдают и получают донорские органы. Он также основал Институт по изучению трансплантологии имени Джеймса Редфорда.

Трейси Морган поблагодарил донора за почку, когда говорил с прессой

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В 2010 году подруга Моргана пожертвовала ему почку. Хотя позже они прекратили свои отношения, он благодарен ей.

У Люси Дэвис была диагностирована почечная недостаточность во время обычного обследования

Дэвис проходила обычный медицинский осмотр перед тем, как начать работу в минисериале "Гордость и предубеждение", во время осмотра ей поставили диагноз: почечная недостаточность. Почку ей пожертвовала мать в 1995 году.

ФОТО: Steve Buckley / Steve Buckley/BuzzFoto.com

Сейчас Дэвис снимается в кино. Она также является послом благотворительной организации Kidney Research UK.

Певица Натали Коул получила почку от поклонника

Коул искала донора почки для устранения осложнений после гепатита.

Во время выступления на "Larry King Live" десятки фанатов отправили ей электронные письма, в которых уверяли, что они будут готовы пройти тестирование и узнать, подходят ли они в качестве доноров для Коул. В конце концов, в 2009 году Коул сделали пересадку почки от умершего поклонника.