Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 000 евро

17 марта дочери Бони исполнилось семь лет, сообщает Starhit.ru. Накануне у именинницы состоялся праздник, который прошел в одном из заведений Монте-Карло. Виктория постаралась сделать так, чтобы вечеринка надолго запомнилась Анджелине и гостям.
Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой. Модель подарила сыну ирландского миллионера дочь Анджелину. Пару лет назад Виктория и Алекс Смерфит расстались, так и не узаконив отношения. Но они тепло общаются до сих пор. Большую часть времени Анджелина живет в Монако с отцом и его родителями. Вечно занятая Боня все же старается выделять в плотном рабочем графике немного времени для общения с дочерью.
Боня постаралась на славу: она устроила для дочери праздник, который прошел в уютном кафе Монте-Карло на Лазурном берегу. Прохладная погода не испортила мероприятия, организованное по мотивам модных сегодня у юных прелестниц кукол LOL SURPRISE и My little Pony. Соответствующее настроение создавали декорация из розово-белых шаров, аниматоры в тематических нарядах. Над образом именинницы работала сама Виктория: подобрала нежно-розовое платье принцессы и тиару.
Виктория Боня