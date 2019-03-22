Пт, 22.03.2019
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  • Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 000 евро

Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 000 евро

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Виктория Боня с дочкой Анджелиной

ФОТО: Instagram

17 марта дочери Бони исполнилось семь лет, сообщает Starhit.ru. Накануне у именинницы состоялся праздник, который прошел в одном из заведений Монте-Карло. Виктория постаралась сделать так, чтобы вечеринка надолго запомнилась Анджелине и гостям.

Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой. Модель подарила сыну ирландского миллионера дочь Анджелину. Пару лет назад Виктория и Алекс Смерфит расстались, так и не узаконив отношения. Но они тепло общаются до сих пор. Большую часть времени Анджелина живет в Монако с отцом и его родителями. Вечно занятая Боня все же старается выделять в плотном рабочем графике немного времени для общения с дочерью. 

Виктория Боня

ФОТО: Instagram

Боня постаралась на славу: она устроила для дочери праздник, который прошел в уютном кафе Монте-Карло на Лазурном берегу. Прохладная погода не испортила мероприятия, организованное по мотивам модных сегодня у юных прелестниц кукол LOL SURPRISE и My little Pony. Соответствующее настроение создавали декорация из розово-белых шаров, аниматоры в тематических нарядах. Над образом именинницы работала сама Виктория: подобрала нежно-розовое платье принцессы и тиару.

Дочка Бони Анджелина

ФОТО: Instagram

«Это самый трогательный момент, когда твоя дочь становится такой большой, а ты ей делаешь прическу, — расчувствовалась Боня. — Это так мило!»
На мероприятии присутствовали и бьюти-мастера, — к ним именинница и ее юные гостьи обращались для создания праздничного макияжа. «Это наш девичник!» — Виктория сама была в восторге от происходящего. В финале мероприятия аниматоры устроили мастер-класс, во время которого девочки создали модные ободки, — с этими аксессуарами они не расставались на протяжении всего вечера.

Виктория Боня

Instagram

«СтарХиту» удалось выяснить, что организацией дня рождения занималось одно из московских праздничных агентств. За аниматоров, кэнди-бар, развлекательное шоу, мастер-класс, услуги фотографа и видеооператора Виктории пришлось выложить как минимум 9 500 евро. Отдельным пунктом расходов стала оплата перелета актеров из Москвы в Монте-Карло и обратно, жилья и трехразового питания. Если учитывать, что на празднике работало как минимум три аниматора, то на содержание артистов у Бони по самым скромным меркам ушло 4 000 евро. К слову, отец девочки пропустил праздник. 

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