Виктория Боня потратила на день рождения дочери в Монако больше 13 000 евро

Семь лет назад Виктория Боня впервые стала мамой. Модель подарила сыну ирландского миллионера дочь Анджелину. Пару лет назад Виктория и Алекс Смерфит расстались, так и не узаконив отношения. Но они тепло общаются до сих пор. Большую часть времени Анджелина живет в Монако с отцом и его родителями. Вечно занятая Боня все же старается выделять в плотном рабочем графике немного времени для общения с дочерью.

Виктория Боня ФОТО: Instagram

Боня постаралась на славу: она устроила для дочери праздник, который прошел в уютном кафе Монте-Карло на Лазурном берегу. Прохладная погода не испортила мероприятия, организованное по мотивам модных сегодня у юных прелестниц кукол LOL SURPRISE и My little Pony. Соответствующее настроение создавали декорация из розово-белых шаров, аниматоры в тематических нарядах. Над образом именинницы работала сама Виктория: подобрала нежно-розовое платье принцессы и тиару.

Дочка Бони Анджелина ФОТО: Instagram

«Это самый трогательный момент, когда твоя дочь становится такой большой, а ты ей делаешь прическу, — расчувствовалась Боня. — Это так мило!»

Виктория Боня Instagram На мероприятии присутствовали и бьюти-мастера, — к ним именинница и ее юные гостьи обращались для создания праздничного макияжа. «Это наш девичник!» — Виктория сама была в восторге от происходящего. В финале мероприятия аниматоры устроили мастер-класс, во время которого девочки создали модные ободки, — с этими аксессуарами они не расставались на протяжении всего вечера.