Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге

Прежде чем мы начали отвечать на вопросы, у меня ужасно разболелась голова. Ко мне вернулось тошнотворно знакомое чувство страха. Я подумала: "Вот оно. Мое время истекло. Я дважды обманула смерть, и теперь она придет за мной". Когда я вышла за кулисы, ко мне подошел мой публицист. Меня ждал репортер MTV для интервью. Я подумала, что если пойду, то все может произойти в прямом эфире. Но я выжила. Я пережила MTV и многое другое. За годы, прошедшие после второй операции, я вылечилась сверх самых необоснованных надежд,