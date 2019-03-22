Стоцкая на похоронах Началовой: «Она была без камня за пазухой»

— Она была очень откровенная, очень добрая и светлый человек, который никогда, никогда ни про кого ничего плохого не говорил, не думал. Замечательный, потрясающий человек, неспроста столь многих затронуло то, что её не стало, — заявила Стоцкая.

По мнению Стоцкой, Юлия Началова была достойна самых больших наград и регалий при жизни. Певица напомнила, что совсем маленькой Началова стала любимицей миллионов — и детей, и подростков, и взрослых.

— Она делала своё дело, делала его честно, делала талантливо, не предавая себя, не предавая и не переступая через свой талант, — сказала Стоцкая.