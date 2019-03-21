Наследница Осина отреклась от отца

Псевдоним позволяет ей творить, петь и писать. По крайней мере, так утверждает девушка, которую при рождении назвали Агния. По ее словам, она пыталась вернуться к имени, которое дал ей покойный отец, но чувствовала себя неуютно.

«Я думала, что смогу жить в нем, что мне наконец-то станет так же уютно, как с псевдонимом. Однако этого не произошло. И я пришла к выводу, что останусь Милаславой, потому что именно так я хочу выступать и существовать как артист», – объяснила дочь Осина поклонникам своего отца, которые донимают ее вопросами.