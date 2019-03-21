Чт, 21.03.2019
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  • Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко

Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко

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Актер Петр Зайченко

ФОТО: Youtube

Актер Петр Зайченко скончался в одной из больниц Волгограда на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову.

Она добавила, что ее дедушки не стало 21 марта в 10:25.

— У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт, — сказала она.

Заслуженный артист РФ Петр Зайченко сыграл более 50 ролей в сериалах и кино. В их числе работа в фильмах «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Тарас Бульба», а также в популярных сериалах «Дальнобойщики», «Хиромант» и «Участок».

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