Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко

Актер Петр Зайченко скончался в одной из больниц Волгограда на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актера Ксению Амирову.
Она добавила, что ее дедушки не стало 21 марта в 10:25.
— У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт, — сказала она.
Заслуженный артист РФ Петр Зайченко сыграл более 50 ролей в сериалах и кино. В их числе работа в фильмах «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Тарас Бульба», а также в популярных сериалах «Дальнобойщики», «Хиромант» и «Участок».