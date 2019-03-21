Какая часть женского тела нравится мужчинам по знаку Зодиака

Овны

Они ценят в женщинах классические формы. Если мужчина видит девушку с талией, пышной грудью, то он считает, что перед ним женщина с горячим темпераментом. К сожалению, в этой ситуации не все так просто: если мужчина не увидит во взгляде девушки "огонек", то даже идеальная фигура не поможет.

Тельцы

Эти мужчины в буквальном смысле теряют голову от женских ручек. Но внимание мужчины не привлекут длинные ногти и кольца на всех пальцах. Маникюр должен быть аккуратным, кожа рук мягкой и бархатной.

Близнецы

В случае с этими мужчинами тяжело выделить определенную часть тела. Здесь большую роль играют ухоженность, запах, стиль. Также женское тело должно иметь какую-то особенность, например, родинку или маленькую татуировку. Этого мужчину может привлечь даже женский смех, если он будет достаточно заразительным.

Раки

Раки сделают что угодно ради женщины с длинными густыми волосами. Для представителей знака важно, чтобы девушка тратила свое время на семью и была настоящей хранительницей домашнего очага.

Львы

По мнению этих мужчин, женщина должна быть прекрасной с любой точки зрения. Главное, чтобы девушка смогла подчеркнуть все свои достоинства и выглядеть шикарно в любое время. Чтобы ей можно было похвастаться.

Девы

Как ни странно, этих мужчин возбуждает женский ум. Они уверены, если девушка разумна, то она сможет подчеркнуть свою внешнюю красоту. Наиболее привлекательной частью тела считают запястье. Они находят в этой части тела нежность, хрупкость и легкую эротичность. Если в процессе свидания мужчина дотронется до запястья, то можно считать, что он влюблен.

Весы

Они наиболее придирчивы к женской красоте, для них важна общая физическая красота. Если женщина не идеальная красавица от природы, то она должна обладать потрясающим вкусом и элегантностью. Она должна уметь комбинировать одежду, красиво краситься, подчеркивать свои достоинства. И еще одна деталь: у женщины должны быть длинные и тонкие пальцы. Как у пианистки.

Скорпионы

Эти мужчины относятся к настоящим ценителям женской красоты и не полюбят за красивые глаза. Для этого мужчины важно, чтобы женщина обладала идеальной фигурой. Скорпионы выделяют женскую грудь и область шеи.

Стрельцы

Эти мужчины любят спорт и все, что с ним связано. Именно поэтому они выбирают девушку из своего окружения, то есть спортсменку и красавицу. Рядом с этим мужчиной невозможно увидеть полную девушку.

Козероги

У женщины, по мнению этого знака, должны быть красивые ноги и бедра, но она обязана быть скромной. Только Козерог может любоваться красивыми ножками любимой.

Водолеи

Этих мужчин с ума сводит тонкая талия. А если девушка имеет пышную грудь и красивые бедра, то мужчина точно женится. Идеалом является фигура типа «песочные часы».

Рыбы