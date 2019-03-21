Как и почему Анна Михалкова похудела на 15 килограммов за полгода

Как правило, артисты решаются на кардинальные перемены во внешности либо ради карьеры, либо под давлением общественного мнения. Однако Анна Михалкова совсем не из их числа. Она сбросила 15 килограммов за последние полгода по совсем другим причинам, пишет Woman.

«Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла. Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве — и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ», — объясняет Анна в интервью Яне Павлидис.

Не секрет, что Михалковой пришлось серьезно поработать над своим рационом и сесть на очень жесткую диету. Актриса рассказала, что самые калорийные продукты обычно употребляет в первой половине дня. В обеденное время ест суп на нежирном бульоне, запеченное мясо или рыбу, отварные яйца.

После обеда Михалкова отдает предпочтение салату из овощей на гриле и обезжиренному кефиру. Обычно размер порции не превышает 150 граммов. Анна признается, что раз в неделю может питаться исключительно фруктами, чтобы разгрузить организм. Ее любимые — ананасы и грейпфруты. Также актриса пьет зеленый чай без сахара, свежевыжатый овощной сок и воду.

Анна и Надежда Михалковы. ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI