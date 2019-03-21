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Марат Башаров развелся с избитой женой

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Марат Башаров и его супруга Лиза.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Мировой суд Бабушкинского района Москвы расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. «Исковые требования удовлетворить», — постановила судья Мария Киселева.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее актер Марат Башаров признался в любви чужой жене — актрисе Елене Пановой.

Жена артиста Марата Башарова Елизавета решила уйти от мужа после побоев. По ее словам, изначально она отказывалась верить слухам, надеялась, что Башаров сможет измениться и стать лучше благодаря совместному ребенку, но ожидания не оправдались.

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