Марат Башаров развелся с избитой женой

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. «Исковые требования удовлетворить», — постановила судья Мария Киселева.

Жена артиста Марата Башарова Елизавета решила уйти от мужа после побоев. По ее словам, изначально она отказывалась верить слухам, надеялась, что Башаров сможет измениться и стать лучше благодаря совместному ребенку, но ожидания не оправдались.