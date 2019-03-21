Победительница конкурса «Мисс Москва» впервые в истории лишилась титула и короны
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны. Об этом сообщает ТАСС.
Организаторы утверждают, что обладательница титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко нарушила условия договора. Ей придется передать титул и корону первой «Вице-мисс Москва» Ксении Поленовой. В чем именно заключалось нарушение, не уточняется.
Подобный инцидент произошел впервые в истории конкурса, который проводится с 1994 года. 24-летняя Алеся Семеренко одержала победу в декабре 2018 года. Во время конкурса ей удалось обойти 48 участниц. Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, третье — 24-летняя Екатерина Ламан.
Девушка приехала в Москву из Краснодарского края. По данным «Вечерней Москвы», Семеренко училась в Технологическом университете на экономиста. Она увлекалась рисованием, спортом и психологией и мечтала открыть собственную сеть кофеен.
«Комсомольская правда» сообщала о слухах, согласно которым в прошлом Семеренко оказывала эскорт-услуги, а ее победу якобы оплатил влиятельный спонсор. «Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопрос, — заявила тогда девушка. — Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? Вроде бы нет».