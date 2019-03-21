Братья Запашные принесли тигренка на похороны Началовой

21 марта знаменитые дрессировщики пришли проститься с певицей, которая совсем недавно была на их представлении, пишет 5-tv.ru.
Среди знаменитостей, которые посетили сегодня Троекуровское кладбище в Москве были артисты цирка Эдгард и Аскольд Запашные. Старший из братьев-дрессировщиков принес с собой игрушечного тигренка — талисман Юлии Началовой.
— Не знаю, насколько это правда, я видел эту информацию в прессе, что с собой в больницу она взяла тигренка, игрушку, как свое любимое животное. И потом потеряла. Мы с братом хотим, чтобы этот тигренок был с ней, — сказал Эдгард.
Он рассказал, что был лично знаком певицей. Артист признался, что для него было честью проиграть ей в программе «Слава Богу, ты пришел!». Началова отличалась прекрасным чувством юмора, была обаятельным человеком, а главное в ней была честность, добавил Запашный.
— Она приходила к нам на представление в «Лужники» этой зимой. Она хорошо провела время с большой компанией. Я не помню никакой жалобы от нее в сторону своего здоровья, жизни, так себя позитивно вела, и наоборот, предлагала помощь, — вспоминает артист.