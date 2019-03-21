Горячий дуэт Artik & Asti снова едет в Таллинн
Группа Artik & Asti 8 июня выступит в столичном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall. Этот дуэт — яркий пример self-made проекта в музыкальном бизнесе.
ARTIK — основатель, продюсер и автор большинства песен группы.
ASTI — талантливая исполнительница, обладающая запоминающимся вокальным тембром.
Популярность к группе пришла с выходом сингла «Моя последняя надежда». Клип на эту композицию в YOUTUBE , за несколько первых месяцев набрал более 1 500 000 просмотров (на данный момент более 7 100 000 просмотров).
Настоящий успех Artik & Asti принес первый радио-сингл «Облака (Рай один на двоих)», который вошел в ТОП-100 самых популярных песен в России. Artik & Asti уже который год уверенно взрывают практически все музыкальные хит-парады России.
На разогреве певица из Эстонии ALISHA и DJ Samoginson.
До 30 марта на билеты действует скидка! Подробнее ЗДЕСЬ!
ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрывает две пары билетов на концерт Artik & Asti. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем 1 апреля. Удачи в игре!