PR-директор Юлии Началовой огласила результаты вскрытия тела певицы

Исаева отметила, что сообщения знакомых Началовой о том, что у исполнительницы был рак, не соответствует действительности.

— Такого диагноза нет, — сказала PR-директор. — Проводили вскрытие. Причина — сепсис (заражение крови — Прим. ред.), Юля не пережила вторую волну сепсиса.

Отмечается, что артистка натерла ногу и пыталась лечить рану самостоятельно, но в связи с тем что она не заживала, Началова все-таки обратилась к медикам, однако было уже поздно — началось заражение крови.