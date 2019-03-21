Яна Рудковская назвала свои точные вес и рост
44-летняя Яна Рудковская с 36-летним мужем Евгением Плющенко и шестилетним сыном Сашей отдыхают на Мальдивах, пишет Cosmo.ru.
Рудковская ежедневно выкладывает в Instagram фотографии и видео своего райского отдыха. В одном из постов она ответила на вопрос, который интересует многих ее подписчиков. Российский продюсер назвала свои рост и вес.
«Друзья, мой вес и рост не меняются уже много лет, но, тем не менее, мне 44 года, рост — 168 сантиметров, вес — 51 килограмм», — написала Яна.
Прекрасные цифры, не правда ли?