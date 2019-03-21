Чт, 21.03.2019
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  • Яна Рудковская назвала свои точные вес и рост

Яна Рудковская назвала свои точные вес и рост
А мы-то думали!

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Яна Рудковская на Мальдивах

ФОТО: Instagram

44-летняя Яна Рудковская с 36-летним мужем Евгением Плющенко и шестилетним сыном Сашей отдыхают на Мальдивах, пишет Cosmo.ru.

Рудковская ежедневно выкладывает в Instagram фотографии и видео своего райского отдыха. В одном из постов она ответила на вопрос, который интересует многих ее подписчиков. Российский продюсер назвала свои рост и вес.

«Друзья, мой вес и рост не меняются уже много лет, но, тем не менее, мне 44 года, рост — 168 сантиметров, вес — 51 килограмм», — написала Яна.

Прекрасные цифры, не правда ли?

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