В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан Under. Пока гости могут заказать себе только сезонный сет от шеф-повара Николая Эллицгаарда стоимостью 265 долларов, пишет ТАСС.
Самый большой в мире подводный ресторан открылся в местечке Линнеснес на юге Норвегии. Он получил название Under, которое и на норвежском, и на английском само по себе указывает на его расположение «под» водой. Помимо этого, с норвежского название переводится еще и как «чудо».
Ресторан напоминает постепенно уходящий под воду небольшой тоннель, а его конструкция способна выдерживать сильные волны. Столики, предназначенные для посетителей, находятся на глубине 5,5 метров под водой.
За один раз ресторан может вместить 40 гостей, все места в нем забронированы уже на многие месяцы вперед. В феврале 2018 года, когда до открытия необычного заведения оставалось еще около 14 месяцев, столики забронировали уже 1,2 тыс. гостей. А к настоящему моменту хозяевам поступили заявки уже от 7,5 тыс. человек.
Пока столик заказать можно только с мая по сентябрь - и свободных мест на этот период сейчас практически не осталось. В начале апреля откроется бронирование столиков на октябрь и далее