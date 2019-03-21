Жаркая галерея: пышнотелая модель Эшли Грэм показала соблазнительные формы
31-летняя Эшли Грэм — одна из самых известных в мире моделей plus-size — продолжает сотрудничество с Addition Elle, пишет Сплетник.
Сегодня она представила авторскую линию нижнего белья. В сети появилось множество кадров, сделанных во время фотосессии. Звезда, которая учит девушек по всему миру быть уверенными в себе, продемонстрировала весеннюю коллекцию Essentials (что немаловажно: размерная линейка очень разнообразна).
В ней представлены предметы нижнего белья и пижамы. Эшли на одних снимках позирует в черном бюстгальтере с цветочной вышивкой, а на других предстает в кремовом комплекте с тонкими кружевными деталями.