Чт, 21.03.2019
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  • Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

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Кристина Орбакайте

ФОТО: Instagram

Кристина Орбакайте порадовала поклонников серией снимков со своей дочерью Клавой.

Работа, съемки, концерты, мероприятия — все это не мешает Кристине Орбакайте оставаться любящей мамой и часто проводить время со своими детьми. К примеру, сейчас у дочери певицы в школе каникулы, и в связи с этим она решила взять выходной, проведя весь день с Клавой. Вскоре в блоге артистки появилась серия снимков, на которых она позирует с дочерью. Они дурачатся, смеются и рисуют — судя во всему, отлично проводят время. 

Кристина Орбакайте

ФОТО: Instagram

"Весенние каникулы! Шкодного всем настроения от нас с Клавой", — подписала Кристина фото. А фото подписчики под снимком отметили, что девочка с годами все больше похожа на свою звездную мать. Согласны? 

Кристина Орбакайте

ФОТО: Instagram

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