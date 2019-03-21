Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Кристина Орбакайте порадовала поклонников серией снимков со своей дочерью Клавой.
Работа, съемки, концерты, мероприятия — все это не мешает Кристине Орбакайте оставаться любящей мамой и часто проводить время со своими детьми. К примеру, сейчас у дочери певицы в школе каникулы, и в связи с этим она решила взять выходной, проведя весь день с Клавой. Вскоре в блоге артистки появилась серия снимков, на которых она позирует с дочерью. Они дурачатся, смеются и рисуют — судя во всему, отлично проводят время.
"Весенние каникулы! Шкодного всем настроения от нас с Клавой", — подписала Кристина фото. А фото подписчики под снимком отметили, что девочка с годами все больше похожа на свою звездную мать. Согласны?