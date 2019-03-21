Как сейчас выглядит «Ковчег Шиндлера»: место, в котором были спасены 1200 жизней, станет мемориалом
Уже начались консультации с местными жителями и историками, а также режиссером Стивеном Спилбергом и писателем Томасом Кенилли, по повести которого был снят знаменитый фильм.
Потомок владельцев заброшенной фабрики шерстяных изделий в городке Бржненец под Брно (Чехия) собирается открыть в ней мемориал. Именно на эту фабрику Оскар Шиндлер устраивал на работу евреев, спасенных им от нацистского режима.
Как пишет Европульс, помимо постоянной экспозиции, на бывшей фабрике откроется небольшой кинотеатр, где посетители смогут посмотреть фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера" и другие картины, посвященные теме холокоста.
Чтобы лучше организовать мемориальный центр, инициаторы проекта начали консультации с местными жителями и историками, а также с режиссером Стивеном Спилбергом и писателем Томасом Кенилли, по повести которого Спилберг снял свой фильм.
Первая задача — восстановить или хотя бы укрепить здания фабрики. По оценкам специалистов, некоторые обветшалые постройки могут обрушиться уже через год, если их оставить без внимания.
Отметим, около 1,2 тысячи спасенных евреев работали на заводе в Бржненеце с 1943 по 1945 год (в 1945 году город был освобожден советскими войсками). Шиндлеру удалось переправить их сюда из Польши. Изначально (с 1939 года) спасенные евреи работали на фабрике самого Шиндлера в Кракове, где сейчас также есть музей.