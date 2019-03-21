Чт, 21.03.2019
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  • Мужчина разделся в Третьяковской галерее, чтобы отвлечь охрану

Мужчина разделся в Третьяковской галерее, чтобы отвлечь охрану
А его сообщник в это время...

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ФОТО: Life.ru

Его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник в это время вешал на стену свою картину.

В одном из залов Третьяковской галереи неизвестный мужчина разделся до стрингов, сообщает Лайф.

В таком виде он спокойно дефилировал перед изумленной публикой. При этом на теле мужчины краской были нарисованы знаки и символы.

По словам очевидцев, он не произносил никаких речей и после дефиле пошел голым на выход, оставив одежду в музее. Когда мужчина исчез, оказалось, что его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник вешал на стену свою картину.

В настоящий момент полиция разыскивает мужчину.

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