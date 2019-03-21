Мужчина разделся в Третьяковской галерее, чтобы отвлечь охрану

В таком виде он спокойно дефилировал перед изумленной публикой. При этом на теле мужчины краской были нарисованы знаки и символы.

По словам очевидцев, он не произносил никаких речей и после дефиле пошел голым на выход, оставив одежду в музее. Когда мужчина исчез, оказалось, что его явление не было случайным. Он отвлекал внимание посетителей и охраны, пока напарник вешал на стену свою картину.