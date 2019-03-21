38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка

В начале осени 2018-го стало известно о третьей беременности 38-летней Джессики Симпсон. 20 марта звезда объявила, что родила девочку, передает Woman.
В сентябре прошлого года Джессика Симпсон и ее муж Эрик Джонсон объявили о скором пополнении в семействе. Звездная пара решила не скрывать пол ребенка, вскоре сообщив общественности, что они ждут девочку.
Во время третьей беременности Симпсон столкнулась с рядом проблем, сильно повлиявших на ее самочувствие и настроение. Молодая мать не только изрядно поправилась (почти на 40 килограммов!), но и страдала от сильной отечности, а также вирусных заболеваний. К счастью, проблемы со здоровьем никак не сказались на ребенке знаменитости.
19 марта Джессика родила здоровую девочку весом 4,5 килограмма. Певица поспешила поделиться радостной новостью со своими фолловерами.
«Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери, Берди Мэй Джонсон», — написала Симсон на своей странице в Instagram 20 марта, показав первый снимок с младенцем.