38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка

В сентябре прошлого года Джессика Симпсон и ее муж Эрик Джонсон объявили о скором пополнении в семействе. Звездная пара решила не скрывать пол ребенка, вскоре сообщив общественности, что они ждут девочку.

Во время третьей беременности Симпсон столкнулась с рядом проблем, сильно повлиявших на ее самочувствие и настроение. Молодая мать не только изрядно поправилась (почти на 40 килограммов!), но и страдала от сильной отечности, а также вирусных заболеваний. К счастью, проблемы со здоровьем никак не сказались на ребенке знаменитости.