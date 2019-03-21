Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

«Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя! Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — написал артист.

По его мнению, в России никогда ничего не изменится, она погрязла в нищете и коррупции. Он также отметил, что остальные страны смотрят на россиян как на дикарей.

«Мы очень любим вспоминать Великую Отечественную Войну, но и с ней все неоднозначно. Мы вместе с Гитлером в 39 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию. Не успели. Мы везде орем, что освободили Европу, но это тоже вранье. Мы не освободили ее, а оккупировали. Это большая разница. Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос», — добавил Панин.