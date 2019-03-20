Божена Рынска хочет ребенка от мертвого мужа
Похоронив любимого мужа Игоря Малашенко, Божена Рынска занялась подготовкой к процедуре ЭКО. Журналистка надеется забеременеть от мертвого мужа, пишут Dni.ru.
«Друзья, мне надо как-то выкручиваться. Платить адвокатам, например. Поэтому я продаю часть хороших вещей», – объявила Божена Рынска на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. На продажу журналистка выставила копию бриллиантового колье известной фирмы и брендовые сумки Birkin.
Однако не только на адвокатов тратится Божена. Она не теряет надежды родить от покойного мужа, медиаменеджера Игоря Малашенко. «Вот такой счет пришел от клиники. А их минимум еще три будет. Поэтому я продаю вещи. Изгаляться тут не над чем. Это не асканье. Свои вещи сама и продаю», – сообщила журналиста, опубликовав скриншот сметы из ПМЦ.
Ранее Божена Рынска заявила, что живет только из-за замороженных эмбрионов. «Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, – заморожены эмбрионы от него, я могу продолжить борьбу за нашего ребенка...» – говорила убитая горем журналистка