Ксения Собчак примерила свадебное платье

37-летняя телеведущая выбрала платье в студии Алены Ахмадуллиной. Ксения Собчак примерила наряд с мотивами свадьбы Кота и Лисы.

Светская львица ловко подогревает интерес к своей личной жизни. На фоне слухов о разводе с актером Максимом Виторганом и романе с режиссером Константином Богомоловым телеведущая примерила платье, очень напоминающее свадебный наряд.