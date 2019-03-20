Ср, 20.03.2019
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Ксения Собчак примерила свадебное платье
Скоро звезда вступит в новый брак?

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Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

37-летняя телеведущая выбрала платье в студии Алены Ахмадуллиной. Ксения Собчак примерила наряд с мотивами свадьбы Кота и Лисы, сообщает Cosmo.ru.

37-летняя телеведущая выбрала платье в студии Алены Ахмадуллиной. Ксения Собчак примерила наряд с мотивами свадьбы Кота и Лисы.

Светская львица ловко подогревает интерес к своей личной жизни. На фоне слухов о разводе с актером Максимом Виторганом и романе с режиссером Константином Богомоловым телеведущая примерила платье, очень напоминающее свадебный наряд.

В Instagram Stories Собчак опубликовала видео из студии Алены Ахмадуллиной. 40-летняя дизайнер одевает звезд российского шоу-бизнеса. Ксения показалась в пышном наряде в пол нежных оттенков от белого до кремового и небесного. Она попросила Алену объяснить мотив сюжета, который изображен на подоле.

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