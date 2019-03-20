Ср, 20.03.2019
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  • «В трусиках и корсете»: Серябкина радует подписчиков пикантными фото

«В трусиках и корсете»: Серябкина радует подписчиков пикантными фото

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями. Накануне девушка опубликовала серию снимков, где предстала в белом корсете и черных трусах. 

Фото артистка подписала строчкой: "Я уже все сказала этим снимком. Твоя очередь…".

Поклонники певицы оставили под фотографией восторженные комментарии: "Очень сексуально", "Ах, какая женщина", "Оля, это совершенство", "Конфетка".

"У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... И сейчас, через мой пост, я посылаю вам кусочек моего состояния...",

- написала она.

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