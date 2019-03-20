«В трусиках и корсете»: Серябкина радует подписчиков пикантными фото

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина продолжает радовать своих подписчиков пикантными фотографиями. Накануне девушка опубликовала серию снимков, где предстала в белом корсете и черных трусах.
Фото артистка подписала строчкой: "Я уже все сказала этим снимком. Твоя очередь…".
Поклонники певицы оставили под фотографией восторженные комментарии: "Очень сексуально", "Ах, какая женщина", "Оля, это совершенство", "Конфетка".
"У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... И сейчас, через мой пост, я посылаю вам кусочек моего состояния...",
- написала она.
У меня в последнее время ощущение ожидания чудес, классных совпадений, легкой влюбленности во что-то неопределённое и во все сразу. Понимаете о чем я? Мне нравится все вокруг... и сейчас через мой пост я посылаю вам кусочек моего состояния ... ловите💫 поймали🥰? #molly #лапусилюбимые