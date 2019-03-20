Ср, 20.03.2019
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Глубокое декольте: Светлана Лобода удивила эпатажным образом

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Украинская певица Светлана Лобода сейчас находится в Сан-Франциско и делится со своими подписчиками в Instagram необычным космическим образом.

На опубликованном снимке Лобода позирует в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом (с желтыми, зелеными, яркими синими вставками). Наряд полностью декорирован пайетками, а сам комбинезон выгодно подчеркивает длинные и стройные ноги знаменитой певицы.

Стильный и эпатажный look Лободы довершает широкий черный пояс с золотой пряжкой, массивные украшения. Главная изюминка образа – очки оригинального дизайна с желтой оправой и множество украшений золотистого оттенка.

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