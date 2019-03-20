Глубокое декольте: Светлана Лобода удивила эпатажным образом

Украинская певица Светлана Лобода сейчас находится в Сан-Франциско и делится со своими подписчиками в Instagram необычным космическим образом.
На опубликованном снимке Лобода позирует в разноцветном брючном комбинезоне с глубоким вырезом (с желтыми, зелеными, яркими синими вставками). Наряд полностью декорирован пайетками, а сам комбинезон выгодно подчеркивает длинные и стройные ноги знаменитой певицы.
Стильный и эпатажный look Лободы довершает широкий черный пояс с золотой пряжкой, массивные украшения. Главная изюминка образа – очки оригинального дизайна с желтой оправой и множество украшений золотистого оттенка.