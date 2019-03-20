В Москве избит у себя в квартире актeр сериала «Универ»

В квартиру к актеру сериала «Универ» Владимиру Лаврову около девяти часов утра ворвались двое накачанных кавказцев, сообщает TopNews со ссылкой на «Комсомольская правда».
Как уточнил источник издания в полиции, Владимира избили и ограбили. Как рассказал актер, тем утром он был на одном из сайтов знакомств, где познакомился с молодыми людьми. А уже через час в квартиру ворвались грабители. Мужчины пытались душить Владимира и сильно избили.
В больнице у пострадавшего актера диагностировали ушибы по всему телу, особенно сильно досталось голове. По словам Лаврова, кавказцы вынесли из квартиры два айфона, двое наручных часов, банковские карты, золотые сережки и кулон с ангелом – в сумме на полмиллиона рублей.
После сообщения о нападении, в Москве объявили план «Перехват». Грабителей, которых оказалось трое, задержали. В этом помог запоминающийся номер машины «Лада-Приора» серии ВАХ. Ахмеду, Хамзату и Валиду грозит срок по статье «Разбой».