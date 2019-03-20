Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
Российская певица давно мечтает об идеальной фигуре и регулярно занимается спортом. Результатами тренировок Юлия Ковальчук поделилась на своей странице в Instagram.
На фотографии, опубликованной в микроблоге несколько дней назад, исполнительница позирует перед зеркалом в синем купальном костюме. Звезда призналась, что к такой форме она пришла благодаря "спортивным подругам". Юлия Ковальчук любовалась снимками в их аккаунтах и тоже решила заняться собой.
"Вот уж воистину один из лучших мотиваторов для девочек – их спортивные подруги. Насмотрелась тут на некоторых и кинулась качать пресс и ягодицы", – написала она. Певица добавила, что занимается спортом дома, и пообещала поделиться с поклонниками подробностями тренировок.
Пользователи пришли в восхищение от ее стройного тела и одарили комплиментами. "Идеальная", "Молодец, Юля, так держать!", "Какая Вы стройняшка", "Прекрасная форма", – отметили комментаторы. Некоторые заявили, что Юлия Ковальчук является их личным мотиватором. А один юзер отметил, что исполнительница прекрасно выглядит, и предположил, что ребенка родил ее муж Алексей Чумаков: "Мне кажется, вашу дочь рожал Алексей. Красотка".