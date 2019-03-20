12-летняя дочка Юлии Началовой не будет жить с отцом и его новой семьей

После смерти 38-летней певицы говорили о том, что ее 12-летняя дочка Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным. Но мать футболиста рассказала, что это не так, приводит ее слова Life.ru.
Вера, которая в тот страшный день возвращалась с экскурсии из Лондона, узнала о смерти мамы в аэропорту. Девочка проплакала всю ночь. Тогда же встал вопрос, с кем ей предстоит жить. Отец Евгений Алдонин является ближайшим родственником Веры, и поэтому она должна была остаться с ним. Но семья приняла другое решение.
По словам матери футболиста Елены Алдониной, девочка останется с дедушкой и бабушкой по материнской линии — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией. Тем не менее они все вместе будут заботиться о Вере: «Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой [по матери]. Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо».